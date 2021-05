Firma z Nowej Soli będzie płacić pracownikom, którzy się zaszczepią przeciw COVID-19. Kwota jest imponująca. Chętni są!

Sinersio z Nowej Soli może być pierwszą w województwie lubuskim firmą, która zapłaci swoim pracownikom za przyjęcie szczepionki. Jeśli robią to też inne przedsiębiorstwa, to jeszcze nie chwalą się tym oficjalnie.

W Nowej Soli premia stanowić będzie niebagatelną kwotę. To aż 500 zł! Pracownik firmy tyle dostanie, kiedy przedstawi zaświadczenie o przyjęciu szczepionki.

- Wszystkim nam zależy na tym, by polskie społeczeństwo jak najszybciej uporało się z pandemią koronawirusa. Motywując naszych pracowników do przyjęcia szczepionki, dołożymy cegiełkę do szybszego powrotu do normalności - mówi Tomasz Stępski, prezes Sinersio, cytowany w komunikacie prasowym firmy. - Przechowujemy dane firm i instytucji, a jak wiadomo - serwery pracują 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Nie możemy sobie pozwolić nawet na najmniejszą przerwę. Oprócz tego sprzedajemy inne usługi. Każde wyłączenie pracownika z powodu zakażenia czy kwarantanny zwiększa ryzyko ograniczenia ich dostępności dla klientów.