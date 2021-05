Fogo Unia Leszno - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra. Składy drużyn, transmisja TV, relacja LIVE

Spotkanie Unia Leszno – Falubaz Zielona Góra zaplanowane było na piątek 14 maja. Zostało jednak przełożone na 15 maja, ponieważ od tego dnia na stadiony będą mogli wchodzić kibice. To efekt luzowania obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. PGE Ekstraliga zrobiła więc ukłon w kierunku klubów, które miały być gospodarzami meczów 14 maja, by zorganizowały mecze dzień później i mogły wpuścić na stadiony kibiców. Póki co - zgodnie z rozporządzeniem – będą mogli oni wypełniać trybuny w 25-procentach.

W awizowanym składzie Falubazu Zielona Góra zaszły dość istotne zmiany w porównaniu do poprzednich meczów. Ale z pewnością i tak w Lesznie nie wystartują wszyscy zgłoszeni przez trenera Piotra Żytę zawodnicy. - Czas na zmiany. Wnioski zostaną poważnie wyciągnięte – mówił zielonogórski szkoleniowiec po przegranym derbowym pojedynku ze Stalą Gorzów. I do meczu w Lesznie nie zgłosił kapitana Falubazu Piotra Protasiewicza, który był najsłabszym ogniwem zespołu w derbach. Ale czy „PePe” faktycznie w Lesznie nie pojedzie? Przekonamy się pewnie dopiero przed spotkaniem. Bo przecież trudno sobie wyobrazić, by do pojedynku z „Bykami” ruszył junior Kacper Grzelak zgłoszony pod „jedynką”. W składzie można dokonać dwóch zmian, a oprócz Piotra Protasiewicza trener Piotr Żyto może jeszcze skorzystać z dwóch innych seniorów Mateusza Tondera i Damiana Pawliczaka. Któryś z tej dwójki na pewno trafi na rezerwę pod „ósemkę”.