Fontanna na placu Bohaterów w Zielonej Górze doczekała się remontu, a co z uliczkami wokół? Po deszczu robią się tu spore kałuże

- Uważam, że uliczkę wokół placu Bohaterów w Zielonej Górze należałoby przebudować, bo już od dawno nie przystaje do współczesności - twierdzi mieszkaniec. - Nie pamiętam, kiedy była w ostatnim czasie remontowana nawierzchnia, a ta jest już dziurawa. Do tego sama jezdnia jest wąska. Przez to, że jest tam też parking i wysoki krawężnik, to nie ma możliwości manewru, kiedy parkują tam większe auta. Przez to zawsze wjedziesz w jakąś dziurę.