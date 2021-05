Food Trucki znowu przyjadą do Krosna Odrzańskiego. Pod koniec maja ponownie będzie można skosztować nietypowych smaków

Food Trucki znowu przyjadą do Krosna Odrzańskiego. Pod konie...

Food trucki zawitały do Krosna Odrzańskiego. Ruszył Festiwal Smaków Świata!

Food trucki w Krośnie Odrzańskim pod koniec maja

Food trucki przyjadą do naszego miasta pod koniec maja. Krośnieński Festiwal Smaków Świata ponownie ma trwać trzy dni i rozpocznie się 28 maja. Podobnie jak w zeszłym roku impreza pierwszego dnia rozpocznie się po południu, dokładnie o godz. 16.00 i potrwa do 21.00. W następnych dniach food trucki będą otwierać się o godz. 12.00 i będą działać do 20.00.