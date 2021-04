Fort Sarbinowo i dawna kaplica templariuszy w Chwarszczanach. Kto ma motocykl pewnie też by pojechał na taką wycieczkę

Pan Jarek od 15 lat prowadzi zakład szewski w Zielonej Górze. Przez pandemię chętnych, by naprawić buty, ubyło. Na pomoc ruszyli klienci

- Ostatni tydzień był tragiczny, jakby go nie było - opowiada zielonogórski szewc, pan Jarosław. Swój zakład prowadzi w śródmieściu od blisko 15 lat. Pojawiło się pytanie, czy przetrwa kolejne miesiące. Powód? Przez pandemię ubyło klientów. Ale to właśnie stałych klientów pan Jarek ma na medal. Bo to oni postanowili powalczyć, by jego zakład przetrwał trudny czas.