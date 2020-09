Fortyfikacje Leśna Góra. Zobacz, jakie kryją tajemnice. Zajrzeliśmy do środka! Co tam powstanie?

Stowarzyszenie Regionu Cigacic nie kryje zadowolenia z uzyskania dofinansowanie na realizację ścieżki dydaktycznej - historyczno-przyrodniczej. Obejmie ona m.in. fortyfikację w Leśnej Górze, port rzeczny w Cigacicach czy miejscowy kościół.

Członkowie stowarzyszenia właśnie zwiedzili skansen fortyfikacyjny Leśna Góra i dzięki nim możemy zobaczyć, co się w nim znajduje. Zwiedzających oprowadzał Marek Szmidt.

Zielona kopuła przy moście

O Międzyrzeckim Rejonie Umocnień wiedzą prawie wszyscy, ale czy słyszeli o skansenie fortyfikacyjnym Leśna Góra? Raczej wymawiając tę miejscowość, większość powie, że kojarzy się im z serialem "Na dobre i na złe". Tymczasem stojąc w kolejce, by zapaliło się zielone światło i mogliśmy śmiało przejechać przez most (nie w tej chwili, bo most jest w remoncie, przejazdu nie ma), zauważaliśmy nieduży, stalowy kapelusz w kolorze zielonym. Zwykle mówiliśmy, pewnie bunkier i jechaliśmy dalej. Tymczasem warto bliżej poznać to miejsce.