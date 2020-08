Forum Seniora – odkrywamy arkana zdrowego słuchu

Słuch to ten z naszych zmysłów, który – obok wzroku – psuje się wraz z wiekiem. Starzenie się słuchu rozpoczyna się stosunkowo wcześnie. Czy wiecie, że już 30–40-latkowie nie słyszą pewnych dźwięków doskonale słyszalnych przez nastolatki? Po prostu, elementy narządu słuchu „zużywają się” z wiekiem.

Czasami niedosłuch jest niezauważalny, czasem zaś znaczny i bardzo uciążliwy. Co możemy zrobić, by dobrym słuchem cieszyć się przez długi czas? Na to pytanie odpowie dziś ekspert, Michał Sławiński, protetyk słuchu. Nasz specjalista odpowie również na inne zagadnienia z zakresu profilaktyki słuchu, m.in.: co powinno nas zaniepokoić w naszym słuchu? Kiedy należy zgłosić się na badanie? Jakie aparaty słuchowe są dziś obecne na rynku? Dowiemy się również, jak bezpiecznie czyścić uszy oraz jak pielęgnować aparaty słuchowe.

Usiądźcie wygodnie i… wysłuchajcie uważnie porad eksperta!