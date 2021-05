Fotografie jak z magazynu mody? Takimi pięknymi zdjęciami zielonogórskie schronisko promuje psy do adopcji. Zwierzaki podbiją Wasze serca

Jednym z pomysłów, by jeszcze bardziej promować zwierzaki, które czekają na dom, są profesjonalne sesje zdjęciowe . Na nich? Psy pośród kwitnących drzew, w otoczeniu przyrody. Zdjęcia są niezwykłe i podkreślają urodę oraz charakter konkretnych zwierząt. My w tych fotografiach szczerze się zakochaliśmy.

Pracownicy i wolontariusze robią wszystko, by jak najwięcej zwierzaków zyskało nowe domy. I regularnie informują, że kolejny pies czy kot właśnie stał się szczęśliwcem i zyskał opiekunów, co bardzo nas cieszy.

Adopcja psa czy kota to obowiązek na wiele lat. Musimy być gotowi na to, że zwierzaki mogą chorować, niszczyć meble, zdarzy im się nabałaganić. Opieka nad zwierzakiem łączy się też z wizytami u weterynarza , a nawet z regularnym podawaniem leków czy kroplówek.

- Dlatego, zanim podejmiesz ostateczną decyzję, zastanów się przede wszystkim, czy masz ochotę na zmiany - tłumaczą cierpliwie przedstawiciele zielonogórskiego OTOZ Animals. - Pies to niewątpliwie piękna przyjaźń i cudowne chwile spędzone razem. Jednak nie można też zapominać o obowiązkach, chorobach, wydatkach, czy problemach behawioralnych, które mogą wystąpić u każdego zwierzęcia. Decydując się na szczęśliwą adopcję, musisz pamiętać, że radość to nie 5 minut spaceru wokół bloku i całe godziny siedzenia samotności w domu. I chociaż lepsze osiem godzin samemu w domu niż całe życie w schronisku – to niech to nie będzie powód do pochopnych decyzji.