Gang Fajniaków trafi do Biedronki! Czy nowe maskotki podbiją serca Polaków, tak jak Słodziaki i Świeżaki?

Zasady mają być podobne do tych, z poprzednich akcji Biedronki. Za zakupy w sklepie znowu będzie można otrzymać naklejki, a za uzbieranie odpowiedniej ilości naklejek - maskotkę! W internecie pojawiły się już pierwsze zdjęcia kuponów do zbierania naklejek.

Do wyboru będzie aż 10 maskotek, które wizerunkiem nawiązują do przyrody:

- Bohaterów jest dziesięcioro. Dziewięcioro to postaci jednoznacznie pozytywne, a jedna… no cóż, powiedzmy, że ma nieco trudniejszy charakter. Na pewno jednak wszystkie Fajniaki pomogą najmłodszym w dbaniu o piękno kraju i planety, a ich rodzicom – we wspieraniu polskiej gospodarki - czytamy w komunikacie Biedronki.

Kiedy ruszy akcja Gang Fajniaków?

Akcja Gang Fajniaków rozpocznie się 27 sierpnia i potrwa do 2 grudnia 2020 r. Maskotki mają być do odbioru w sklepach sieci Biedronka do 2 grudnia lub do wyczerpania zapasów.

Jedna naklejka to jeden punkt. 15 naklejek będzie można wymienić na książkę o Gangu Fajniaków. Książka będzie też dostępna w regularnej sprzedaży za 9,99 zł. Opowiada ona ekologii i o tym, jaki wpływ ma człowiek na zmiany klimatu oraz przyrodę.