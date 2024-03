Gdy żużel jest w Wielką Sobotę, to święconka musi być na stadionie

XVIII Memoriał Edwarda Jancarza został zaplanowany na 30 marca. A ten dzień Wielka Sobota, w trakcie której tłumy wiernych udają się z koszyczkiem do kościołów na błogosławieństwo pokarmów. W Stali Gorzów postanowili połączyć jedno z drugim. I z koszyczkiem na święconkę będzie można wybrać się na żużel. Tak, tak, to nie pomyłka.

Z koszyczkiem na żużel

Pomysł na święconkę na stadionie zrodził się, gdy tylko Stal zdecydowała się, że memoriał Jancarza rozegrany zostanie w Wielką Sobotę i okazało się, że zostanie on rozegrany wczesnym popołudniem (o 13.30 rozpocznie się okazała prezentacja, o 14.00 start do pierwszego biegu).

Rozważane były różne warianty, m.in. ten, by kibice z koszyczkami mogli podejść do bandy, wzdłuż której przechodziłby ksiądz z kropidłem.

- Pojawiły się głosy, że część kibiców będzie chciała odnieść koszyczek do samochodu, dlatego, żeby nie utrudniać komunikacji, stanowisko do święcenia pokarmów będzie przed stadionem, w okolicy napisu „I love Stal” – mówi nam prezes Stali.

Przypomnijmy: napis stoi przed główną bramą stadionu, w sąsiedztwie sklepiku klubowego.

Do święcenia ma dojść na kilkadziesiąt minut przed prezentacją zawodników. Niebawem Stal ogłosi dokładną godzinę.

