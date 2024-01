Gdzie iść na spacer w woj. lubuskim. Gdzie iść w weekend 6 - 7 stycznia? 10 najlepszych tras

W woj. lubuskim jest mnóstwo ciekawych tras spacerowych. Przygotowaliśmy dla Was 10 pomysłów. Możecie namówić bliskich i wspólnie odkrywać nasz region. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. lubuskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Spacerem po woj. lubuskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras na spacer w woj. lubuskim, które inni już sprawdzili. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 06 stycznia w woj. lubuskim ma być od 3°C do 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 10% do 44%. W niedzielę 07 stycznia w woj. lubuskim ma być od 1°C do 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 7% do 32%. 🌳 Trasa spacerowa: Łazienkowskim szlakiem króla Stasia Początek trasy: Bytom Odrzański

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,93 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podejść: 838 m

Suma zejść: 844 m Trasę dla spacerowiczów poleca Mar.now

Dopiero od 2009 r. Łazienki Królewskie zostały udostępnione jako teren rekreacyjny, ale tylko dla miłośników biegania. Rolkarzom i spacerującym z psami oraz oczywiście rowerzystom wstęp jest tu wciąż wzbroniony. Spacer, marsz czy jogging w Łazienkach warto zacząć od strony Ogrodu Botanicznego i placu Na Rozdrożu. Podążając Alejami Ujazdowskimi w kierunku ul. Gagarina skręcamy w pierwszą bramę wejściową do parku, zaraz za ogrodem botanicznym i udajemy się w prawo równolegle do ulicy. Po lewej mijamy pomnik siedzącego Henryka Sienkiewicza, a 50 m dalej widać już pomnik Chopina w otoczeniu róż, nad najmniejszym stawem parkowym, gdzie dop jesieni odbywają się w niedzielne wieczory koncerty chopinowskie. Obchodząc ogród różany w kierunku Belwederu znajdujemy schodki prowadzącego w dół do alejek parkowych i skręcamy po zejściu w prawo, kierując się na staw u podnóża Belwederu, a dalej - ku górze - do Świątyni Diany nad Stawem Belwederskim, przy której leża dwa wykute lwy. Obchodząc wokół staw docieramy w głąb parku, kierując się w prawo ku Nowej Pomarańczarni.

Docieramy dalej do Stawu Południowego Górnego, gdzie - próbując przejść na jego drugą stronę - docieramy do miejsca połączenia obu stawów przy rzeźbie Neptuna i pobliskiej kaskadzie. Choć z daleka widać już z mostu Pałac na Wodzie, rezydencję króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, zostajemy jeszcze w zachodniej części parku i mijając plac zabaw i dawną ujeżdżalnię docieramy do folwarku. Wracamy w stronę Stawu Południowego Dolnego ku amfiteatrowi z 1790 r., wzorowanemu na starożytnych ruinach i przechodząc między widownią a sceną, gdzie zazwyczaj krzykliwie rozpychają się pawie, zmierzamy ku rzeźbie Satyrów. Dalej, obok pomnika J. Bema, dochodzimy do Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, kolejno mijamy dom Narutowicza, nową stajnię i dawne wozownie. Za pomnikiem P. Wysockiego dochodzimy do Pałacu Myślewickiego, Muzeum J. Paderewskiego i Starej Kordegardy. Kierując się ku Agrykoli i wyjściu z parku dochodzimy do rzeźby - kartusza z herbem rodowym Stanisława Augusta.

Wychodząc na ulicę - jedynie na 30 m - mijamy pomnik Jana III Sobieskiego na koniu i za stawem wchodzimy znów na teren parkowy, kierując się prosto ku klasycystycznemu Pałacowi na Wodzie - od tyłu. Dochodzimy do frontu pałacowego, skąd rozpościera się szeroki widok na staw pałacowy, znajduje się tu także zegar słoneczny oraz rzeźby na tarasie pałacowym.

Udajemy się do wyjścia ku Al. Ujazdowskim - przechodząc z pałacu koło Nowej Kordegardy (gdzie mieści się obecnie modna kawiarnia) i dalej - Białego Domu, w którym 200 lat temu mieszkał, przebywający na wygnaniu, późniejszy król Francji Ludwik XVIII. Podchodząc pod górę ku ulicy mijamy po prawej stronie Starą Kordegardę, gdzie często mieszczą się wystawy kwiatowe, po lewej zaś - pokaźny Wodozbiór. Docieramy do bramy, którą wchodziliśmy do Łazienek Królewskich i wracamy na pl. Na Rozdrożu, skąd wszystkimi autobusami dojedziemy w kierunku Nowego Świata i centrum Warszawy.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Ścieżka przyrodnicza Olszynki Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 3,59 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podejść: 275 m

Suma zejść: 278 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Kys30 Ścieżka "Olszynki" znajduje się na terenie Obwodu Ochronnego Polder Północny-Witnica, który jest obszarem wolnym od okresowych zalewów. Prowadzi w znacznej części drewnianą kładką przez jedyne na terenie Parku obszary leśne (ols porzeczkowy), ale również przez zbiorowiska ziołorośli, podmokłą łąkę oraz szuwar mozgowy. • Długość: około 3 km.

• Ścieżka ma charakter pętli.

• Ścieżka piesza. Ze względu na podmokły teren część trasy wiedzie drewnianą kładką.

• 15 przystanków, każdy wyposażony w tablicę informacyjną.

• Na początku/końcu trasy znajduje się wieża widokowa, wiata i tablica z mapą ścieżki.

• Dojazd: w Kamieniu Małym przy stacji benzynowej należy skręcić w drogę brukową wiodącą na południowy wschód (w kierunku Warty). Po minięciu torów kolejowych droga ta zmienia się w gruntową. Uwaga!!! Droga jest w złym stanie technicznym, w niektórych okresach trudna do przejechania, szczególnie dla autokarów! Wówczas proponujemy zaparkować przed przejazdem kolejowym i dalszą drogę pokonać na piechotę. Wówczas długość trasy (dojście do ścieżki, przejście ścieżką i droga powrotna) wynosi około 5 km.

• Turyści zmotoryzowani mogą zaparkować samochody na parkingu, znajdującym się przy wieży widokowej (ok. 2 km od Kamienia Małego).

• Obecnie brak jest wydanego przewodnika do ścieżki „Olszynki”.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: ZIELONKA CHALLENGE 42+ K Początek trasy: Trzciel

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,18 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 71 m

Suma podejść: 481 m

Suma zejść: 481 m Spacerowiczom trasę poleca KaPe

ZIELONKA CHALLENGE 2018

Dystans 42+ km

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka „42+ km”: Z Owińsk przez Dziewiczą Górę do Ludwikowa. Następnie przez Tuczno południową stroną wokół jezior Stęszewskiego i Wronczyńskiego Dużego do Wronczyna, dalej północną stroną w/w jezior w kierunku Czernic, Zielonki. W Zielonce rozejście tras na dystansie maratonu w stronę mety przez Pławno i wspólny powrót przez Kamińsko, Potasze do Owińsk (meta).

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza JARNOŁTÓW - RATYŃ Początek trasy: Nowe Miasteczko

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,24 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 17 m

Suma podejść: 25 m

Suma zejść: 23 m Trasę dla spacerowiczów poleca Wielogorski

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Oborniki Śląskie - Ligota Piękna Początek trasy: Szlichtyngowa

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 16,27 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 145 m

Suma podejść: 748 m

Suma zejść: 865 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Darzbor Z Obornik Śląskich przez Lasy Wilczyńskie, Ozorowice, Strzeszów do Ligoty Pięknej. Trasę zakończyłem w rejonie budowy trasy szybkiego ruchu. Nie wiadomo, czy po zakończonej budowie będzie można tędy przejść do Ligoty Pięknej.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Świniary - Rędzin Początek trasy: Nowe Miasteczko

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 9,21 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podejść: 420 m

Suma zejść: 454 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Darzbor

Trasa ze Świniar przez pola irygacyjne do Rędzina

Nawiguj

Idealne na spacer

🌳 Trasa spacerowa: Nietypowe miejsca starej Warszawy - z Nowolipek na Powiśle Początek trasy: Bytom Odrzański

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,42 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 536 m

Suma podejść: 2 043 m

Suma zejść: 1 743 m Mar.now poleca tę trasę Naszą nietypową wycieczkę - marsz po Warszawie - zaczynamy u zbiegu ul. Anielewicza i Al. Jana Pawła II, świetnie skomunikowanego ze ścisłym centrum miasta (Dw. Centralnym itp).

Maszerując wzdłuż Anielewicza na całej jej długości aż do Zamenhofa mijamy po drodze zabudowę Muranowa - okolicy powstałej na ruinach getta oraz Skwer Willy'ego Brandta z jego pomnikiem . Udajemy się w ulicę Nalewki, gdzie znajdował się w XIV w. wodociąg miejski, złożony z "nalewek" czyli skrzyń piętrzących wodę.

Tyłami ul. Dubois dostajemy się do Al. Andersa i dalej Muranowskiej, kierując w stronę Cytadeli (za hotelem Ibis). Po drodze mijamy Pałac Sapiehów - dzisiejszy budynek specjalnych szkół i przedszkola. Docieramy do wzgórza z krzyżem od strony Zakroczymskiej i 20 m za nim - Fortu Legionów. Naprzeciwko przy ul. Sanguszki 1 widać jasną bryłę potężnego gmachu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. To w jego okolicy kończy się podziemny tunel, jeden z kilku odnóg labiryntu, prowadzących z Fortu Legionów. Ma być oddany do zwiedzania jako podziemna trasa turystyczna.

Ulicą Międzyparkową docieramy do Bonifraterskiej, dalej - skręcamy w lewo w Świętojerską, mijając Instytut Rzemiosła (po prawej) i dochodząc do zamkniętej dla ruchu ul. Freta, przy której tłoczno od restauracji w zabytkowych kamienicach. Tu jest także muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Skręcając w prawo w stronę Barbakanu mijamy dwa kościoły usytuowane naprzeciwko siebie. Ten po lewej stronie to barokowo-neogotycki kościół św. Jacka z klasztorem dominikanów. Wewnątrz kościoła znajdują się nagrobki z lat 1607-1612 oraz kaplica ofiar Powstania Warszawskiego (ukrywało się tu w tym czasie i tu zginęło ponad 1000 osób). Natomiast sąsiedni kościół zwany Rektorskim p.w. św. Ducha jest prowadzony przez paulinów i ma ciekawą historię sięgającą 1388 r.

Obok Barbakanu lub przecinając ul. Długą docieramy na Podwale, gdzie za XIII-wiecznymi murami obronnymi części staromiejskiej docieramy do pomnika Jana Kilińskiego, gdzie skręcamy przy kamienicy Pod Zegarem (słonecznym) i Zapieckiem docieramy do Rynku Starego Miasta z pomnikiem Syrenki Warszawskiej i zacisznej ul. Jezuckiej, gdzie dochodzimy do Kanonii i mijamy piękne zabudowane przejścia staromiejskie, dziś kryjące motele dla zachwyconych tymi okolicami turystów. Mijamy od tyłu katedrę św. Jana i przechodząc między galerią ZPAF, Dworem Dziekana Kapituły obok bramy prowadzącej do katedry docieramy do Pałacu Ślubów, połączonego z Zamkiem Królewskim - i samego zamku, na dziedziniec którego warto zajrzeć choć na chwilkę. Przecinając Plac Zamkowy - docieramy po lewej stronie, nad trasą W-Z i ul. Grodzką, do ciekawej ekspozycji kolumn, które wcześniej tworzyły trzon Kolumny Zygmunta, królującej przed Zamkiem Królewskim. Wzdłuż zamku docieramy do Pałacu pod Blachą z 1720 r., rozbudowanego przez podkomorzego Lubomirskiego, w którym mieszkał od 1798 r. Józef Poniatowski. Za pałacem schodzimy do Arkad Kubickiego - zabudowanej skarpy pod Zamkiem Królewskim, dopiero od roku udostępnionych do zwiedzania. Przed Arkadami znajduje się pomnik - bezgłowy szereg M. Abakanowicz. Schodząc od pomnika do Wisły ku portowi żeglugi rzecznej zostajemy po tej stronie Wybrzeża Gdańskiego i dochodzimy pod Mostem Śląsko-Dąbrowskim ul. Nowy Zjazd do rynku na Mariensztacie, do fontanny z amorkami i wchodzimy do góry w stronę Krakowskiego Przedmieścia, przy kościele św. Anny.

Na tyłach klasztoru Karmelitów Bosych udajemy się do ślimaka na Karowej i schodzimy z niego w dół w prawą stronę na dróżkę tyłami najstarszych zabudowań Uniwersytetu Warszawskiego, mijając po prawej Pałac Kazimierzowski aż do parku przy ul. Oboźnej i okolic Piwnicy pod Harendą. Przecinając park udajemy się do ul. Topiel, w którą skręcamy w prawo przy Domu Strażaka, mijamy dalej skwer Fijewskich i docieramy do Tamki w okolice multimedialnego Muzeum Chopina i schodzimy Tamką do pomnika Syreny nad Wisłą, by przy Moście Świętokrzyskim skorzystać z komunikacji miejskiej i udać się do prawobrzeżnej Warszawy.

Nawiguj

Spacer przez trzy mosty, Ślasko-Dąbrowski, Świętokrzyski i Poniatowskiego. Po drodze Miski w Parku Praskim, i Stadion Narodowy.

Dojazd do poczatku trasy i powrót do domu tramwajem. pogoda ładna choć wiał zimny wiatr.

Nawiguj

Czy warto spacerować?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć. WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków.

Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Co zobaczyć w Lubuskiem? Podróż szlakiem krajowych winnic

Chociaż w woj. lubuskim z pewnością nie brak atrakcji turystycznych, największym skarbem regionu wciąż pozostaje Lubuski Szlak Wina i Miodu, skupiający winnice i pasieki, których produkty odznaczają się wyśmienitym smakiem. Przed rozpieszczeniem kubków smakowych tymi fantastycznymi wyrobami, warto jednak zwiedzić kilka wyjątkowych miejsc – jednym z nich jest Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa, który może pochwalić się statusem Światowego Geoparku UNESCO. Na uwagę zasługują także liczne obiekty sakralne, m.in. Figura Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie, zabytkowe kościoły oraz klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie-Paradyżu. Wielbiciele historii będą za to zachwyceni tym, co do zaoferowania mają Międzyrzecki Rejon Umocniony, regionalne zamki i pałace i Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Sprawdź lubuskie winnice.

