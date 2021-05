Gdzie na rehabilitację po koronawirusie w Lubuskiem? Jest lista placówek!

Na zabiegi tylko ze skierowaniem od lekarza

Z programu rehabilitacji można skorzystać jedynie na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza rodzinnego po zakończeniu leczenia związanego z zarażeniem koronawirusem. Do programu będzie można dołączyć do dwunastu miesięcy od zakończenia takiego leczenia. Lekarz podejmie decyzję o skierowaniu pacjenta do programu na podstawie wyników badań - będzie to między innymi rentgen klatki piersiowej, aktualna morfologia oraz elektrokardiografia.

