Gdzie na spacer w woj. lubuskim. Gdzie iść w weekend 30 - 31 marca? 10 najciekawszych tras

W woj. lubuskim jest mnóstwo ciekawych tras spacerowych. Mamy dla Was 10 pomysłów. Możecie namówić rodzinę i razem poznawać nasz region. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. lubuskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Spacerem w woj. lubuskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras na spacer w woj. lubuskim, które inni już sprawdzili. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 30 marca w woj. lubuskim ma być od 9°C do 22°C. Nie powinno padać. W niedzielę 24 marca w woj. lubuskim ma być od 2°C do 7°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 0% do 52%. 🌳 Trasa spacerowa: Świniary - Rędzin Początek trasy: Nowe Miasteczko

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 9,21 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podejść: 420 m

Suma zejść: 454 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Darzbor

Trasa ze Świniar przez pola irygacyjne do Rędzina

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Przez trzy mosty Początek trasy: Bytom Odrzański

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,77 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podejść: 147 m

Suma zejść: 57 m Spacerowiczom trasę poleca Fotoimpresje Spacer przez trzy mosty, Ślasko-Dąbrowski, Świętokrzyski i Poniatowskiego. Po drodze Miski w Parku Praskim, i Stadion Narodowy.

Dojazd do poczatku trasy i powrót do domu tramwajem. pogoda ładna choć wiał zimny wiatr.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Ultramaraton Leśna Doba Początek trasy: Otyń

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 12,91 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 27 m

Suma podejść: 124 m

Suma zejść: 124 m Trasy.gps poleca tę trasę na spacer

Ultramaraton Leśna Doba to 24-godzinne zawody, których pierwsza edycja odbędzie się w dniach 14-15 października 2017 roku. Trasa prowadzi po pętli o długości ok. 13 km, z czego 11 km to tereny leśno-polne (utwardzone ścieżki oraz dukty) i 2 km prowadzące wzdłuż drogi asfaltowej. Zwycięzcą ultramaratonu zostaje ta osoba, która w ciągu 24 godzin przebiegnie najwięcej kilometrów (liczy się czas dotarcia do ostatniego punktu kontrolnego). Organizatorzy zapraszają zarówno biegaczy, jak i entuzjastów chodzenia z kijami, których liczna grupa jest już zapisana i będzie rywalizować w oddzielnej klasyfikacji. W Leśnej Dobie mogą wziąć udział osoby o różnym stopniu wytrenowania - zawody rozgrywane są w wymyślonej przez nich formule "ultra dla każdego", dzięki której w zawodach mogą także wziąć udział osoby debiutujące na dystansie ultra i pragnące sprawdzić granice swoich możliwości.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Polinka - Zacisze Początek trasy: Małomice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,37 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 184 m

Suma podejść: 780 m

Suma zejść: 963 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Wielogorski Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: spacer po Kostrzynie Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,85 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podejść: 729 m

Suma zejść: 746 m Kys30 poleca tę trasę Krótki spacer po Kostrzynie z Parku Miejskiego na ruiny starego miasta. Najciekawszym zabytkiem w Kostrzynie są ruiny starego miasta i Twierdzy Kostrzyńskiej. Stare miasto zostało kompletnie zniszczone pod koniec II wojny światowej, po wojnie zdecydowano, by ich nie odbudowywać. Na starym mieście wojnę przetrwał zamek, a konkretnie jego mury, które w 1969 roku zostały wysadzone w powietrze.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Po Wieruszowskich Cmentarzach Wyznaniowych, szlak czarny Początek trasy: Szlichtyngowa

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,21 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 11 m

Suma podejść: 30 m

Suma zejść: 31 m Trasę dla spacerowiczów poleca Promocja_wieruszow Atrakcje na szlaku: Kuźnica Skakawska ul. Kępińska - cmentarz ewangelicki z końca XIX w, Wieruszów/Podzamcze/ -pomnik Powstańców Wielkopolskich, neogotycki kościół ewangelicki z 1888 r, kościół pw. Nawiedzenia NMP z l 1934-1936, Kuźnica Skakawska/św. Roch/- kościół drewniany pw. Św. Rocha z 1744 r, 2 dęby szypułkowe pomniki przyrody, grodzisko pierścionowate typu cyklowego z 700-400 lat p. n. e, Wieruszów-wzgórze zamkowe i fosa po wieruszowskim zamku, dawna Mykwa (rytualna łaźnia żydowska) 3 ćw XIX w, Zespół Klasztoru Ojców Paulinów z 1676 r, pomnik ku czci poległych w roku 1863 i w l 1939-45, cmentarz parafialny(grób powstańca styczniowego Wojciecha Hoffmana 1847-1924 r, płyta nagrobna żołnierza Wojsk Polskich Mateusza Zielonko 1811-1857, dwie kaplice cmentarne: katolicka i ewangelicka z koń XIX w), cmentarz żydowski- kirkut (zbiorowa mogiła zamordowanych w 1942 r, resztki płyt nagrobnych-macew XVIII-XX w).

Nawiguj

Idealne na spacer

🌳 Trasa spacerowa: Pola Irygacyjne - Osobowice Początek trasy: Szlichtyngowa

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 7,51 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 27 m

Suma podejść: 330 m

Suma zejść: 319 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Darzbor

Trasa z ul. Zapotocze na Polach irygacyjnych przez Rędzin do Osobowic.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: PTTK Rajd Ostrowiec Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 17,56 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podejść: 864 m

Suma zejść: 866 m Deiv poleca tę trasę na spacer Trasa prowadzi wyznaczonym czarnym szlakiem pieszym. Przeszliśmy odcinkiem z Ostrowca do Warnic. Trasa ta obfituje w liczne pomniki przyrody. Inna nazwa to szlak Aleksandra von Humboldta, ponieważ ten badacz, uczony i podróżnik był na przełomie XVIII i XIX wieku właścicielem majątku Dyszno (Ringenwalde), przez które prowadzi szlak. W Dysznie znajduje się najciekawszy zabytkowy park pałacowy wystąpienie starych drzew, głównie dębów i lip, w tym ogromne, budzące podziw okazy o obwodzie pnia przekraczającym 6 metrów. Wszystkie te drzewa zapisano w rejestrze pomników przyrody. Trzeba dodać, że twórcą pojęcia "Pomnik Przyrody" był właśnie Aleksander von Humboldt.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Most Szczytnicki - Park Wschodni Początek trasy: Nowe Miasteczko

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podejść: 583 m

Suma zejść: 589 m Trasę dla spacerowiczów poleca Wielogorski Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Gryżyńskie uroczyska. 27/05/2017 Początek trasy: Ośno Lubuskie

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 10,67 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 73 m

Suma podejść: 612 m

Suma zejść: 598 m Trasę dla spacerowiczów poleca Dominik111

Ścieżka edukacyjna "Gryżyńskie Uroczyska"

Trasa biegnie wokół jeziora Kałek i Gryżyńskich Szuwar. Początek najlepiej zaplanować w Gryżynie, gdzie na początku ścieżki jest parking. W samej Gryżynie jest mały sklep spożywczy. Podczas wycieczki miniemy Gryżyńskie Szuwary, wąwozy, jezioro Kałek, aleje dębową, ośrodek wypoczynkowy z plażą, pałac, po drodze przejdziemy przez kilka kładek. Podczas wycieczki możemy spotkać sarny, dziki i ... dużo komarów.

Nawiguj

Czy spacerowanie przynosi efekty?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć.

WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków.

Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Co zobaczyć w Lubuskiem? Podróż szlakiem krajowych winnic

Chociaż w woj. lubuskim z pewnością nie brak atrakcji turystycznych, największym skarbem regionu wciąż pozostaje Lubuski Szlak Wina i Miodu, skupiający winnice i pasieki, których produkty odznaczają się wyśmienitym smakiem. Przed rozpieszczeniem kubków smakowych tymi fantastycznymi wyrobami, warto jednak zwiedzić kilka wyjątkowych miejsc – jednym z nich jest Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa, który może pochwalić się statusem Światowego Geoparku UNESCO. Na uwagę zasługują także liczne obiekty sakralne, m.in. Figura Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie, zabytkowe kościoły oraz klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie-Paradyżu. Wielbiciele historii będą za to zachwyceni tym, co do zaoferowania mają Międzyrzecki Rejon Umocniony, regionalne zamki i pałace i Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Sprawdź lubuskie winnice.