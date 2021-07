Gdzie nie będzie prądu w lubuskim 12.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

Zielona Góra

miejscowości Zielona Góra ul. Kożuchowska 12a do 20e (parzyste), 19 a do 29 (nieparzyste), działka 144/6, Maciejowicka, Olbrychta 8, Szczekocińska 15, 16, 17 do 27 (nieparzyste)

12.07 od godz. 8:30 do 13:00

miejscowości Zielona Góra ul. Ochla-Makowa 5, 7, 13, 17, działki 278/17, 278/19

14.07 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Zielona Góra ul. Chrobrego działka 243, pawilon, Dworcowa 37, 37b, 39, sklep

14.07 od godz. 8:30 do 13:30

powiat żagański

miejscowości Nowa Jabłonna 11 do 45, oświetlenie drogowe

12.07 od godz. 8:30 do 14:30

miejscowości Jurzyn, Zimna Brzeźnica 1 do 5b, 33 do 40, działki 4/2, 54/2, 58/9, 59/6

13.07 od godz. 8:00 do 14:00

14.07 od godz. 8:00 do 14:00