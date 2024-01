Gdzie nie będzie prądu w lubuskim 23.01? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Gdzie obecnie (23.01 16:04) nie ma prądu w lubuskim?

Żary: ul. Jagiellońska: 7, 7B, 9, 15, Żabka. 23.01 od godz. 11:00 do 17:00

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

Nowy Dworek: 4A, 4B, przepompownia, działki nr: 141/2, 143/8, /9, 150, 255/15. 31.01 od godz. 8:00 do 13:00

Jordanowo: 1, 2, 2A, 3A, od 4 do 10, 44, 45, 46, 46B, 49, 49A, 49B, 50, 51, 52, 53 54, 66, 92, 93, 94, 96, kościół, działki nr: 131, 191, 199/1, 245/11, 328/1. 30.01 od godz. 8:00 do 13:00

Świebodzin: Garaże przy ul. Łużyckiej, działka nr 337/2. 25.01 od godz. 8:00 do 14:00

Świebodzin: ul. Jana III Sobieskiego: 31C, działka nr: 4/3. 24.01 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Szprotawa ul. Ciszowska 14, 19 do 26, działka 200/3, osiedle Witosa 45, 46, 48, 49, 54, 55 25.01 od godz. 8:30 do 14:00

miejscowości Wilczyce 24.01 od godz. 8:30 do 14:30

Krężoły: ul. Bukowska: 4, 5, 5C, 7A, 7C, 7D, działki nr: 86/4, /5 126/7. 27.01 od godz. 8:00 do 14:00

Sulechów: ul. Bolesława Śmiałego, ul. Leśna: 4, 6, 7, 8, 13, ul. Władysława Hermana: działka nr: 889/7. 25.01 od godz. 8:00 do 14:30

miejscowości Słone: działka 141/10, ul. Spokojna 44, działka 141/16 24.01 od godz. 8:30 do 12:30

Sulechów: Dom Kolejowy: 24, przejazd kolejowy działka nr: 7/32. 24.01 od godz. 8:00 do 15:30

Żagań: ul. Północna: 3C, 5, 5A, 5B, 9, 11, 17, 21, 25, 29, 35, 37, 39, 41, 43, działki nr: 681, 890. 25.01 od godz. 9:00 do 11:00

Dębinka: od 43 do 58, świetlica, stacja PKP, działki nr: 390/1, 500/2. 25.01 od godz. 8:30 do 11:30

Lesów, Łazy. 25.01 od godz. 8:30 do 16:30

Łuków, Marcinów, Niwica: 116, 117, Wierzbięcin. 24.01 od godz. 9:00 do 11:00

Bożnów: działka nr: 900/5, Tomaszowo: ul. Osiedlowa: 15, działki nr: 900/5, 1049, 1052, 1056/1, 1080/1, 1086/2, ul. Przemysłowa: 13, 15, 17, 23, 25, stacja bazowa GSM, stacja uzdatniania wody, stacja pomiarowa gazu. 31.01 od godz. 8:00 do 14:00

Bożnów: działka nr: 900/5, Tomaszowo: ul. Osiedlowa: 15, działki nr: 900/5, 1049, 1052, 1056/1, 1080/1, 1086/2, ul. Przemysłowa: 13, 15, 17, 23, 25, stacja bazowa GSM, stacja uzdatniania wody, stacja pomiarowa gazu. 30.01 od godz. 8:00 do 14:00

Lubartów. 29.01 od godz. 9:30 do 16:15

Lubsko: ul. Kosmonautów: 3, 6, ul. Zielna: 1, 1A, 2, 3, 4, 5.

25.01 od godz. 8:30 do 14:00

Złotnik: od 65 do 76, od 94 do 107, szatnia sportowa, działki nr: 227, 238, 326/1, 374/3, /4, 391/4, 642/1.

25.01 od godz. 8:30 do 13:45

Tuplice: ul. 9-Maja, ul. Kościuszki: 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 15A 16, 17, 19, 20, 21, 23, oczyszczalnia, Wzgórze Tuplickie, garaże, Dino, stacja paliw, działki nr: 572/1, 564, ul. Przemysłowa, ul. Spokojna.

26.01 od godz. 8:30 do 16:30

Dąbrowiec: cała wieś.

26.01 od godz. 8:30 do 17:30