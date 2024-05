Gdzie nie będzie prądu w lubuskim 28.05? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

miejscowości Babimost: ul. 1 Maja 18, 19, 19A, Wolsztyńska od 32 do 44 (parzyste), działka 539 28.05 od godz. 8:30 do 14:00

Grabice: 16, od 20 do 27A, 31, 32A, 47, 59, 62, 64, 65, 65a, ośrodek zdrowia, szkoła, boisko sportowe, kościół, świetlica, działki nr: 46/1, 94/2. 31.05 od godz. 8:30 do 14:30

miejscowości Bytom Odrzański ul. Kusocińskiego, Mała 7 do 10, Piaskowa, Sportowa 29.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczawno: ul. Szkolna, ul. Boczna: 1, 2, 4, 6, ul. Podgórna: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, ul. Leśna: 5, 7, działka nr: 507/4, ul. Ogrodowa: 2, 2B, działka nr: 473/5, ul. Parkowa: 1, 3, 8, 10, działki nr: 507/7, 508/3, /4, ul. Piaskowa: 1, 2, 4, 6, 8, działka nr: 475/2.

31.05 od godz. 8:30 do 13:30

powiat żarski

Buczyny: cała wieś, Żarki Wielkie: działki nr: 154/3, 139, 228/3, ul. Fabryczna: 1, 2, 6, 8, 10, ul. Kościelna: 1, od 3 do 12, 15, 24, 28a, działka nr: 111, ul. Lipowa: 2, 3, 13, 15, ul. Wyzwolenia: od 1 do 6, działka nr: 91/2, ul. Zwycięstwa: od 1 do 11, 14, 14a, 14b, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, cmentarz, działki nr: 135/2, /3, 444/2, 150/3.

28.05 od godz. 8:30 do 10:30