Gdzie nie będzie prądu w lubuskim 30.04? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

powiat wschowski

miejscowości Lipinki: od 4 do 16, od 54 do 70

30.04 od godz. 7:30 do 17:00

powiat żarski

miejscowości Siedlec: ulice Wolsztyńska 2, Zielona nr 8, 9, 10,12, działka 377/4

30.04 od godz. 8:00 do 13:00

Żary: ul. Cegielniana, ul. Polna, ul. Słoneczna, ul. Zgorzelecka: od 54 do 82, działki nr: 922/1, 963/1.

2.05 od godz. 8:30 do 11:30

Dębinka: od 43 do 58, Stacja PKP, działki nr: 390/1, 500/2.

7.05 od godz. 9:00 do 16:00

powiat nowosolski

miejscowości Nowa Sól: ulice Czysta 7, 9, 15, 17, Gajowa 1, Głogowska od 17 do 51 (nieparzyste), sklep 13-ka, Kręta 1, 1A, 2, 4, Walki Młodych od 1 do 7 (nieparzyste), 9

30.04 od godz. 8:00 do 14:00