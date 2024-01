Gdzie nie będzie prądu w lubuskim 5.01? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

powiat nowosolski

miejscowości Podbrzezie Dolne ul. Boczna, Główna 1 do 11, 16 do 22, działki 149/5, 149/6, 276/3, 305/2, 305/16, 305/17, 305/18, 1272/2, Zygmuntowska działki 287/1

8.01 od godz. 8:00 do 15:00

miejscowości Uście Osiedle Żurawie działka nr. 229/42, 229/41, 229/40, 229/39, 229/49

9.01 od godz. 9:00 do 14:00

miejscowości Uście Osiedle Żurawie działki nr 229/15, 229/17, 229/8, 229/45, 229/46, 229/47

9.01 od godz. 9:00 do 14:00

miejscowości Nowa Sól ul. Jodłowa, Kamienna 6a do 19, 21 do 27 (nieparzyste), działki 452/2, Świerkowa, Wiejska

10.01 od godz. 8:30 do 10:30

miejscowości Bytom Odrzański ul. 8 Maja 1, 3, 5

10.01 od godz. 8:30 do 14:30

miejscowości Nowa Sól ul. Chrobrego 51 do 57a (nieparzyste), 70 do 80 (parzyste), Kamienna 30, 32, 34, 43, 47, 49, działki 121/1, Podgórna 2 do 5, Polna 1 do 19, Wąska, Wodna 1 do 4, działki 232, Zamiejska 1 do 12

10.01 od godz. 11:00 do 13:30