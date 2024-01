Gdzie nie będzie prądu w lubuskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 10.01

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

powiat żagański

Rudawica: 13, 15, 17, 17A, od 19 do 35, 47B, 48, 49, stacja bazowa GSM, kościół, plebania, świetlica, działka nr: 355.

10.01 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Szprotawa ul. Młynarska 3, 4, działka 166/5

11.01 od godz. 10:00 do 15:00

powiat żarski

Stare Czaple: Ranczo Gozdawa, działka nr: 486.

10.01 od godz. 8:15 do 13:45

miejscowości Wąchabno 20 do 30, działki 166 do 170, 170/1, 171/1 do 171/3, 171, 172/2, 172/3

11.01 od godz. 8:00 do 12:00

Stare Czaple: Ranczo Gozdawa, działka nr: 486.

11.01 od godz. 8:15 do 13:45

Lubsko: ul. 1 Maja: 1, 1A, 3, działka nr: 65/8, 3 Maja: 11, 13, 15, 17, 17C, 30, 32, działki nr: 241/5, /7, /8, ul. Artyleryjska: 1, 2, 2A, 2B, 3, 5, 7.

11.01 od godz. 8:30 do 13:00