Gdzie nie będzie prądu w lubuskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 11.04

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (11.04 8:05) nie ma prądu w lubuskim?

powiat żarski

Lubanice: od 1 do 27A, od 77 do 106, OSP, działki nr: 22/5, 47, 49/2, 50/7, /8, 106, 365/1, 388, 391, 393/2, 394/19, 21, 396/7, 590.

11.04 od godz. 8:00 do 14:00

Rusocice: cała wieś.

11.04 od godz. 8:00 do 14:00

powiat krośnieński

miejscowości Borowiec 19 do 45a

11.04 od godz. 8:00 do 14:00

powiat nowosolski

miejscowości Nowa Sól ul. Czysta 1, 1a, 7, 9, 15, 17, Gajowa 1, Głogowska 17 do 53 (nieparzyste), Jaskółcza, Klonowa, plac Walki Młodych 1 do 9 (nieparzyste), Wiśniowa 5a do 11 (nieparzyste), 22 do 30 (parzyste)

11.04 od godz. 8:00 do 14:00

powiat międzyrzecki

Siercz 3, 37, 38, 39, 40, 40A, 40B, 41, 41A, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48A, 49, 49 A, 49B, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57A, dz. nr 108/10, 108/12,

11.04 od godz. 8:00 do 17:00