Gdzie nie będzie prądu w lubuskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 16.05

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

Żagań: ul. Kopernika: 9, 18, 20, 22, 24, 26, 28, Biedronka, działka nr: 908/7, ul. Piłsudskiego: 10, 12, 14, 16, 20, 20A, 29, 31, 33, 35, 37, 39, ul. Prusa: od 1 do 10, ul. Szprotawska: 43, 43B, garaże, ul. Żelazna: 2D, działka nr: 1029. 20.05 od godz. 7:00 do 8:30

miejscowości Rudziny 1 do 19, 24, 26, 27, 53, 54, działki 144, 167, 456/5, 456/6, 460 16.05 od godz. 8:30 do 14:00

W dniach 14 do 16.05.2024 w godz. 07:30 - 18:00 możliwe przerwy w dostawie energii w miejscowości Szprotawa ul. Andersa, Basztowa, Bema, Katedralna, Mickiewicza 16.05 od godz. 7:30 do 18:00

powiat słubicki

Cybinka: ul. Krośnieńska: od 55 do 79 (nieparzyste), od 76 do 112 (parzyste), działki nr: 55, 665/3, 723, 1056/2, ul. Leśna.

16.05 od godz. 8:00 do 14:00

Urad: ul. Odrzańska: od 1 do 9, działki nr: 125, 165, 166, 168/1, ul. Polna, ul. Szosowa: 1.

16.05 od godz. 8:30 do 13:30

Zielona Góra

miejscowości Zielona Góra: ulice Chłodna od 3 do 17 (nieparzyste), 26A, 26B, 30, 32, 34, 40, 42, działka 552, Łężycka od 3 do 9 (nieparzyste), 6, 6A, 6B, od 8 do 14C (parzyste), działka 1238

16.05 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Zielona Góra: ulice Armii Krajowej 1, Długa 36, Łużycka od 6 do 22D, działka 164/25, Punkt Usługowy R2/803/JN/2002, Tablica informacyjna Przystanek 225, Sucharskiego 16, 17, 18, 18A, działka 164/23

16.05 od godz. 8:30 do 13:30