Gdzie nie będzie prądu w lubuskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 17.05

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

miejscowości Laski 10a do 20, sala wiejska 21.05 od godz. 8:00 do 15:00

Sulechów: ul. Brzoskwiniowa: 1, 2, 3, 4, 6, 10, warsztat; ul. Czereśniowa: działka nr 495/52; ul. Dębowa: 1, 2, od 6 do 12, 14, 16, 18, działki nr: 495/8, /55. 17.05 od godz. 8:00 do 14:00

Sulechów: ul. Piaskowa: od 35 do 36B, ul. Dębowa: 1A. 17.05 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Zdzisław

23.05 od godz. 8:00 do 15:00

miejscowości Wojnowo 105, 108, 109, 110, 111, działki 54/65, 54/66, 54/68, 54/76, 54/77, 54/78, 54/80

23.05 od godz. 8:00 do 13:00

powiat żarski

Żarki Wielkie: działki nr: 154/3, 139, 228/3, ul. Fabryczna: 1, 2, 6, 8, 10, ul. Kościelna: 1, od 3 do 12, 15, 24, 28a, działka nr: 111, ul. Lipowa: 2, 3, 13, 15, ul. Wyzwolenia: od 1 do 6, działka nr: 91/2, ul. Zwycięstwa: od 1 do 11, 14, 14a, 14b, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, cmentarz, działki nr: 135/2, /3, 444/2, 150/3.

17.05 od godz. 8:30 do 10:30