Gdzie nie będzie prądu w lubuskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 18.01

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (18.01 12:05) nie ma prądu w lubuskim?

W miejscowości Przemysław. 18.01 od godz. 8:30 do 14:00

Przerwa w dostawie energii w miejscowości Skwierzyna ul. Ceglana Góra 3, 4 5, 7, 8, 8B, 8c, 9, dz. nr 177/2. 18.01 od godz. 8:30 do 14:30

Grabik: 79D, 79E, 79G, działki nr: 184/18, /20, /21, /24. 18.01 od godz. 9:30 do 14:00

Lubrza: Nenufarów: 5, 5A, 6, 13, 15, 16, 18, 20, 32, 24, działki nr: 607/2, /6, /19, /55, 87. 18.01 od godz. 9:00 do 14:00

miejscowości Lubiechów 17, 18, 20 do 42, działki 93/1, 97/6, 188, remiza, restauracja 18.01 od godz. 8:00 do 13:30

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

miejscowości Kargowa ul. Łąkowa 2, 2a, 2b 19.01 od godz. 8:00 do 12:00

Cigacice: ul. Klonowa: 5, 7, 7A, 9.

19.01 od godz. 8:00 do 12:00

Sulechów: garaże na ul. Poznańskiej.

20.01 od godz. 8:00 do 14:00

Sulechów: Dom Kolejowy: 24, przejazd kolejowy działka nr: 7/32.

24.01 od godz. 8:00 do 15:30

miejscowości Słone: działka 141/10, ul. Spokojna 44, działka 141/16

24.01 od godz. 8:30 do 12:30

powiat żagański

miejscowości Szprotawa ul. 11 Listopada działki 1075 do 1080, Powstańców Śląskich 1, 14, działki 1081 do 1088

19.01 od godz. 8:00 do 12:00

miejscowości Wilczyce

24.01 od godz. 8:30 do 14:30

miejscowości Szprotawa ul. Ciszowska 14, 19 do 26, działka 200/3, osiedle Witosa 45, 46, 48, 49, 54, 55

25.01 od godz. 8:30 do 14:00