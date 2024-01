Gdzie nie będzie prądu w lubuskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 20.01

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (20.01 12:04) nie ma prądu w lubuskim?

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

Grabik: 105, 106, 108, działki nr: 2/45, /49, /53, od 2/61 do 2/78. 22.01 od godz. 11:30 do 14:30

Królów: działki nr: 9/4, 30/1.

23.01 od godz. 8:30 do 11:30

Łuków, Marcinów, Niwica: 116, 117, Wierzbięcin.

24.01 od godz. 9:00 do 11:00

Olbrachtów: od 8 do 42, 50, 50A, 50B, od 55 do 62A, 64, 65B, 65D, 65E, 65F, 65G, 68A, 68B, 74, od 105 do 105E, 135, 135A, 135C, 135F, 138, 140, 140B, stacja uzdatniania wody, działki nr: 237/8, 266/2, 269, 276/3, 277, 327/3, 332/3, 339/7, 356/3, 363/13, 409/8, 422/5. /7, 568, ul. Jagodowa: cała.

24.01 od godz. 10:00 do 12:00

Lubsko: ul. Kosmonautów: 3, 6, ul. Zielna: 1, 1A, 2, 3, 4, 5.

25.01 od godz. 8:30 do 14:00

Złotnik: od 65 do 76, od 94 do 107, szatnia sportowa, działki nr: 227, 238, 326/1, 374/3, /4, 391/4, 642/1.

25.01 od godz. 8:30 do 13:45