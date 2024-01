Gdzie nie będzie prądu w lubuskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 25.01

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w lubuskim 25.01? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w lubuskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

Gdzie obecnie (25.01 18:05) nie ma prądu w lubuskim?

Zielona Góra Zielona Góra ul. Browarna, ul. Kożuchowska, ul. Piwna, ul. Racławicka.

25.01 od godz. 14:10 do 19:30

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

powiat żarski Tuplice: ul. 9-Maja, ul. Kościuszki: 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 15A 16, 17, 19, 20, 21, 23, oczyszczalnia, Wzgórze Tuplickie, garaże, Dino, stacja paliw, działki nr: 572/1, 564, ul. Przemysłowa, ul. Spokojna.

26.01 od godz. 8:30 do 16:30 Drzeniów: 48, Grabówek, Gręzawa: 17b, domek łowiecki, działka nr: 288.

29.01 od godz. 8:00 do 17:00 Bronowice: ul. Partyzantów: 24, 24A, 24D, 25, działki nr: 32/2, 33/6.

29.01 od godz. 9:00 do 15:00 Tuplice: ul. 9 Maja: 1, 2, 2A, 3A, od 4 do 10, garaże, działki nr: 516, 558/1, ul. Tadeusza Kościuszki: 5, 7, 11, 12, 13, działka nr: 560/2, ul. Przemysłowa: 1, 2, 3, 5, 7, przepompownia, stacja bazowa GSM, działki nr: 494/5, 501/2, 502/4.

30.01 od godz. 8:30 do 13:30

Chwaliszowice: 47, 47A, 48, działki nr: 134/1, 288/2, /4.

31.01 od godz. 8:30 do 14:00 Bieniów: ul. Dolna: 25, 36B, 40A, działki nr: 121, 124/3.

1.02 od godz. 8:30 do 14:00 powiat nowosolski miejscowości Bycz działka 428

26.01 od godz. 8:30 do 14:30 miejscowości Borów Wielki 56, 57, od 58 do 61, od 62 do 67, od 70 do 72a, działka 287, kościół

30.01 od godz. 8:30 do 14:30 miejscowości Czciradz: 42

31.01 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Nowa Sól: ul. Dębowa działka 487

31.01 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Wierzbnica: 5, 9a, od 11 do 15, działka 66

31.01 od godz. 8:30 do 14:30 powiat wschowski miejscowości Szreniawa

26.01 od godz. 9:00 do 12:00

powiat zielonogórski Krężoły: ul. Bukowska: 4, 5, 5C, 7A, 7C, 7D, działki nr: 86/4, /5 126/7.

27.01 od godz. 8:00 do 14:00 Straszów: od 1 do 21, od 59 do 71, 73, działki nr: 34/6, 53/2, 100/6.

30.01 od godz. 8:30 do 16:15 miejscowości Bogaczów: ul. Aleja Lipowa 33, Sterków

30.01 od godz. 8:30 do 13:30 miejscowości Urzuty: ul. Kościelna od 2 do 11, Krótka, Krzywa, Polna 2, 2A, 8, działki 384/1, 384/2, Szkolna, Zielonogórska 5A, 7, 9, 11, 44, 46, 48, 50, działki 116/4, 126/4, Żużlowa 17

31.01 od godz. 8:30 do 16:30 Sulechów: ul Odrzańska: 12, 20, 21, 22, 54.

1.02 od godz. 8:00 do 13:00 miejscowości Płoty: ul. Leśna 21, 23

1.02 od godz. 8:30 do 13:00

Bródki: od 1 do 11, od 18 do 31, działki nr: 45/5, 49/2.

2.02 od godz. 8:30 do 14:00 Zielona Góra miejscowości Zielona Góra: ul. Lisia 10B (działka 164/5), od 29 do 35 (nieparzyste), 37A, od 41 do 47 (nieparzyste), hydrofornia

29.01 od godz. 8:30 do 13:00 miejscowości Zielona Góra: ul. Drzonków - Ośrodkowa 2, stajnia pod lasem

1.02 od godz. 8:30 do 13:00 powiat krośnieński Gubin: ul. Tobruk: 2, 8, stacja bazowa GSM, działka nr: 482/66, ul. Żwirki i Wigury: 39, 40, 41, 50, 50A, 52.

29.01 od godz. 9:00 do 14:00

Budynia: cała wieś, Dąbie: działka nr: 285/5, Ośrodek Wypoczynkowy.

30.01 od godz. 8:30 do 15:00 Gronów: działki nr: 103/3, 186/5, ul. Główna: od 2 do 35A, 37, 39, 41, 43, stacja bazowa GSM, ul. Kolorowa: 4,6, ul Polna: 2, 4, działki nr: 104/5, 180, 71/3, ul. Torfowa: Wokas, działki nr: 180, 71/3, Godziejów: cała wieś.

31.01 od godz. 7:30 do 15:00

Krosno Odrzańskie: ul. Stefana Czarneckiego: działki nr: 1071, 1073.

31.01 od godz. 8:30 do 10:30 powiat żagański Lubartów.

29.01 od godz. 9:30 do 16:15 Bożnów: działka nr: 900/5, Tomaszowo: ul. Osiedlowa: 15, działki nr: 900/5, 1049, 1052, 1056/1, 1080/1, 1086/2, ul. Przemysłowa: 13, 15, 17, 23, 25, stacja bazowa GSM, stacja uzdatniania wody, stacja pomiarowa gazu.

30.01 od godz. 8:00 do 14:00 Bożnów: działka nr: 900/5, Tomaszowo: ul. Osiedlowa: 15, działki nr: 900/5, 1049, 1052, 1056/1, 1080/1, 1086/2, ul. Przemysłowa: 13, 15, 17, 23, 25, stacja bazowa GSM, stacja uzdatniania wody, stacja pomiarowa gazu.

31.01 od godz. 8:00 do 14:00 powiat świebodziński Jordanowo: 1, 2, 2A, 3A, od 4 do 10, 44, 45, 46, 46B, 49, 49A, 49B, 50, 51, 52, 53 54, 66, 92, 93, 94, 96, kościół, działki nr: 131, 191, 199/1, 245/11, 328/1.

30.01 od godz. 8:00 do 13:00

Nowy Dworek: 4A, 4B, przepompownia, działki nr: 141/2, 143/8, /9, 150, 255/15.

31.01 od godz. 8:00 do 13:00 powiat sulęciński Debrznica: 1,2, hydrofor.

31.01 od godz. 8:30 do 16:30 W miejscowości Brzozowa.

26.01 od godz. 8:30 do 14:00

w Kołczynie ulice Piekarska i Sulęcińska.

29.01 od godz. 8:30 do 11:30 w miejscowości Krzemów.

29.01 od godz. 11:00 do 14:00 w miejscowości Krzemów.

30.01 od godz. 8:30 do 13:30 miejscowości Krzemów.

31.01 od godz. 8:30 do 11:30 w Słońsku ulice Wiejska, Mickiewicza, Krucza, Piłsudskiego.

31.01 od godz. 11:00 do 14:00 w miejscowości Polne.

1.02 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowości Dębokierz i Kołczyn ulice: Sulęcińska, Leśna Piekarska, Dworcowa, Łąkowa.

2.02 od godz. 8:30 do 14:00

powiat międzyrzecki W miejscowości Chycina.

27.01 od godz. 9:00 do 14:00 powiat gorzowski Przerwa w dostawie energii w miejscowości Bogdaniec ul. Mickiewicza 64, Motylewo 49, 50, 55, dz. nr 37/2, 31, 28, 23/2.

29.01 od godz. 8:00 do 10:00 Przerwa w dostawie energii w miejscowości Baczyna ul. Osiedlowa dz. nr 132/130, 132/31, 132/46

30.01 od godz. 8:30 do 14:00 powiat strzelecko-drezdenecki Przerwa w dostawie energii w miejscowości Łącznica 63, 64, 66, 67, 68, 74, 75, kościół.

30.01 od godz. 9:00 do 14:00 Gorzów Wielkopolski Przerwa w dostawie energii w miejscowości Gorzów ul. Zuchów 5, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 29, 33, dz. nr 150/32, 150/33, 356 (przepompownia ścieków), ul. Sulęcińska 31, 33, 38, dz. nr 116/7 (przepompownia ścieków),

31.01 od godz. 8:00 do 14:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

ZOBACZ KONIECZNIE Na tych odcinkach autostrad jest najwięcej wypadków

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!