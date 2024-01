Gdzie nie będzie prądu w lubuskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 31.01

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

miejscowości Szprotawa: ul. Młynarska 3, 4, od 14 do 23A, działki 166/5, 402, 403/1, 488/51, 488/52 (garaże), Żeromskiego 2 2.02 od godz. 14:00 do 15:00

miejscowości Szprotawa: ul. Młynarska 3, 4, od 14 do 23A, działki 166/5, 402, 403/1, 488/51, 488/52 (garaże), Żeromskiego 2 2.02 od godz. 10:00 do 11:00

Dobrochów kolonia nr 15-21, Włochów 2.02 od godz. 9:00 do 16:30

miejscowości Małomice: ul. Kościuszki 36, 38, 38A, 39, 41, działki 528/1, 528/21, 528/26, 528/27 2.02 od godz. 8:00 do 14:00

Bożnów: działka nr: 900/5, Tomaszowo: ul. Osiedlowa: 15, działki nr: 900/5, 1049, 1052, 1056/1, 1080/1, 1086/2, ul. Przemysłowa: 13, 15, 17, 23, 25, stacja bazowa GSM, stacja uzdatniania wody, stacja pomiarowa gazu. 31.01 od godz. 8:00 do 14:00

Nowy Dworek: 4A, 4B, przepompownia, działki nr: 141/2, 143/8, /9, 150, 255/15. 31.01 od godz. 8:00 do 13:00

miejscowości Nowa Sól: ul. 1 Maja działki 179/79, 179/80, 179/81, 179/83, 179/84, 179/88, 179/90, pawilony handlowe na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Matejki 1.02 od godz. 8:30 do 12:30

miejscowości Wierzbnica: 5, 9a, od 11 do 15, działka 66 31.01 od godz. 8:30 do 14:30

miejscowości Nowa Sól: ul. Dębowa działka 487 31.01 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Czciradz: 42 31.01 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Szprotawa: ul. Głogowska 1, działka 181, Kochanowskiego od 1 do 6, 7, 8, działka 166/5, Kozaka 2, 2A, Plac Komuny Paryskiej działka 439 stacja paliw 3.02 od godz. 9:00 do 12:00

miejscowości Bojadła: ul. Cmentarna, Kolejowa od 7 do 18, 21, działki 578/3, 579, 582/2, stacja bazowa telefonii komórkowej, Krótka, Nowa, Sławska 23, działka 429/4, stacja uzdatniania wody, Słowikowa 1.02 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Urzuty: ul. Kościelna od 2 do 11, Krótka, Krzywa, Polna 2, 2A, 8, działki 384/1, 384/2, Szkolna, Zielonogórska 5A, 7, 9, 11, 44, 46, 48, 50, działki 116/4, 126/4, Żużlowa 17 31.01 od godz. 8:30 do 16:30

Godziejów. 6.02 od godz. 8:30 do 13:30

Krosno Odrzańskie: ul. Stefana Czarneckiego: działki nr: 1071, 1073. 31.01 od godz. 8:30 do 10:30

Szczaniec: stacja bazowa GSM, działka nr: 984/5, ul. Świerkowa: Hydrofornia, działki nr: 994/3, /4, /19. 5.02 od godz. 8:00 do 13:00

Sulechów: ul Odrzańska: 12, 20, 21, 22, 54.

1.02 od godz. 8:00 do 13:00

miejscowości Płoty: ul. Leśna 21, 23

1.02 od godz. 8:30 do 13:00

miejscowości Leśniów Wielki: od 69 do 74 (nie dotyczy sklepu ogólnospożywczego)

2.02 od godz. 8:00 do 14:00

Bródki: od 1 do 11, od 18 do 31, działki nr: 45/5, 49/2.

2.02 od godz. 8:30 do 14:00

Przewóz: ul. Okrężna: od 3 do 13, ul. Spacerowa: od 2 do 23, działki nr: 329/3, 587, ul. Szkolna: 4, 8, 9, ul. Wojska Polskiego: 27, ul. Zielona: 1, 2, 2A, 2B, 3, działki nr: 254/2, 255/1, 318/2, 328, 329/5.

2.02 od godz. 9:00 do 12:00

Dobrochów: 8, 10, działka nr: 89/2.

5.02 od godz. 8:30 do 14:30