Gdzie warto świętować rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja? Oczywiście w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie, gdzie trwa piknik

Wiwat Maj, Trzeci Maj!

Pogoda znakomita, humory dopisują, dlatego muzeum wojskowe odwiedziły prawdziwe tłumy gości, spragnionych wypoczynku z jakimś ciekawym motywem tematycznym. Po dwóch dniach pikniku (wczoraj był także akcent modelarski), dziś pojawiły się dodatkowo elementy nawiązujące do tego, co wydarzyło się w 1791 roku, kiedy to uchwalono pierwszą ustawę rządową w Europie, a drugą na świecie, po amerykańskiej.