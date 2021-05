Giełda w Gorzowie. Jakie starocie można było kupić w niedzielę 23 maja?

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Jakie starocie można było kupić na niedzielnej giełdzie w Gorzowie?

Stare maszyny do pisania, kilkudziesięcioletnie zabawkowe wózki dla lalek, a nawet balię czy tarę do prania, szpadę czy... dwururkę. To wszystko w niedzielę 23 maja kupić na giełdzie w Gorzowie. To jedno z ulubionych miejsc handlu mieszkańców Gorzowa i okolic, a nawet południowych części Zachodniopomorskiego. Niemal co niedzielę giełda przyciąga tysiące ludzi. Nie inaczej było i tym razem. Zobaczcie, jakie towary wpadły w oko naszemu reporterowi.



