Giełda w Zielonej Górze. Sprawdziliśmy, co można tutaj kupić i znaleźliśmy cuda. Unikatowe winyle, antyki, ubrania, świeże warzywa i owoce

Co widzieliśmy na giełdzie w niedzielę?

Giełda w Zielonej Górze. Brzydka pogoda nie zniechęciła kupujących

Wybraliśmy się w niedzielę, 30 sierpnia, by sprawdzić, co można tutaj kupić obecnie. Brzydka pogoda nie zniechęciła kupujących. Znów było tutaj sporo mieszkańców. Trudno było znaleźć miejsce parkingowe, bo już od wczesnych godzin niedzielnego poranka były tutaj prawdziwe tłumy! Co ważne, sporo osób zdecydowało się chodzić pomiędzy stoiskami w maseczkach. Na miejscu jest też specjalny punkt, gdzie bez problemu można zdezynfekować ręce.

Zajrzyjcie do naszej galerii i przekonajcie się, co można kupić na zielonogórskiej giełdzie.