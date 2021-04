GKM Grudziądz ponownie chce wygrać mecz ze Stalą Gorzów. Ale faworytem są nasi żużlowcy Alan Rogalski

GKM Grudziądz zanim w ten weekend spotka się ze Stalą Gorzów, rozegra mecz ze Spartą Wrocław. Pojedzie więc dwa razy w trzy dni Tomasz Hołod

To drugie podejście do meczu 3. kolejki PGE Ekstraligi. Oby tym razem udane. I oby w końcu Stal Gorzów po 15 latach wygrała z GKM w Grudziądzu. Bo jak nie teraz, to kiedy? Można powtórzyć to pytanie sprzed siedmiu dni.