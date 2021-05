Głębokie droższe od Teneryfy! Porównaliśmy ceny z zeszłego roku z Głębokiego z tymi z tego roku z Wysp Kanaryjskich. Możecie być zaskoczeni!

Pan Marek z Międzyrzecza z okazji rocznicy ślubu postanowił zaprosić małżonkę na wakacje ich życia. Na Teneryfę. To najpiękniejsza z Wysp Kanaryjskich, leżąca prawie u wybrzeży Afryki. Międzyrzeczanin zarezerwował najpierw w internecie apartament. Rocznica, to rocznica, więc musiał być full wypas. Apartament na czwartym piętrze, z tarasem, widokiem na ocean, dwoma telewizorami, salonem, aneksem kuchennym, pralką, lodówką, itp. No i za dwie osoby zapłacił za tydzień pobytu w przeliczeniu na złotówki 1700 zł.

Na Głębokim wynajem domku na dobę to wydatek od 150 do 350 zł. – Wszystko zależy od standardu – mówi szef ośrodka Grzegorz Rydzanicz. Siedem razy 350 złotych to…