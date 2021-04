Główna fontanna miejska już działa. Mieszkańcy Zielonej Góry mówią, że teraz w pełni czują wiosną

Fontanna na placu Bohaterów już działa i ma lazurowy kolor

Najbardziej znana w mieście fontanna na placu Bohaterów pozostawała nieczynna. A to dlatego, że Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja prowadziły renowację tego miejsca. I wreszcie prace się zakończyły. Fontanna zyskała nową nieckę, dyszę i oświetlenie. Została wyczyszczona, uzupełniono wszelkie ubytki. Roboty zgodnie z planem miały się zakończyć do końca kwietnia. Udało się nawet trochę wcześniej uruchomić po renowacji wodotrysk.

Niespodzianką jest kolor wody - lazurowy. Fontanna przy Filharmonii Zielonogórskiej zyskała lawendową barwę. Wszystko po to, by miejskie fontanny (a jest ich w sumie 18) wyglądały jeszcze bardziej atrakcyjnie i cieszyły oczy zielonogórzan i ich gości.