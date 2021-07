Główna wygrana w Ekstra Pensji na lotto.pl! Szczęśliwiec zagrał przez Internet i teraz otrzyma 5000 zł co miesiąc przez najbliższe 20 lat

Ekstra Pensja. Zwycięski zakład został zawarty na lotto.pl

Gracz Lotto postanowił wytypować liczby przez Internet i okazały się one szczęśliwe! Oto liczby, które wylosowano 12 lipca w Ekstra Pensji: 2, 7, 10, 12, 23 oraz 1.

To nie pierwsza główna wygrana w Ekstra Pensji online – na lotto.pl padło już wcześniej sześć głównych wygranych w tej grze, w tym jedna ze stawką x4, dzięki czemu gracz przez 20 lat otrzymuje miesięcznie aż 20 000 zł (lipiec 2020 r.).

Wypłata nagrody przez 20 lat

Przypominamy, że w Ekstra Pensji główną wygraną otrzymuje się w comiesięcznych transzach. Grając o podstawową stawkę, można wygrać 5000 zł co miesiąc przez 20 lat, ale dzięki jej zwiększeniu może to być odpowiednio 10 000 zł, 15 000 zł, 20 000 zł, 25 000 zł, a nawet 50 000 zł miesięcznie na przestrzeni 20 lat! Ponadto dopłacając do zakładu złotówkę, gracze mogą zagrać o Ekstra Premię, gdzie czeka na nich 100 000 zł wypłacane od razu. Losowania Ekstra Pensji i Ekstra Premii odbywają się codziennie.

