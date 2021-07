Gmina dostała ponad 700 tys. zł na utworzenie kolejnej grupy w żłobku

Od września w Zespole Klubów Dziecięcych przy ul. Zamoyskiego powstanie kolejna grupa żłobkowa. Gmina dostała 724 tys. na jej działalność i wyposażenie pomieszczeń. – Dzięki dotacji rodzice będą mniej płacić za pobyt swoich dzieci w żłobku – zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz.

Nowa grupa powstanie w Zespole Klubów Dziecięcych, czyli w nowym żłobku, który otwarty został pod koniec lutego przy przedszkolu nr 4 „Bajkowa Kraina”. Obecnie placówka jest drugim domem dla 48 dzieci do trzeciego roku życia. - We wrześniu dołączą do nich 24 maluchy – zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz.