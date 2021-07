Gmina Kolsko. Fatalny stan mostu Tatarki - Uście. - Jak się coś tutaj komuś stanie, to się wszyscy zainteresują - przepowiada Czytelnik

Nasz Czytelnik mieszka niedaleko drewnianego mostu pomiędzy miejscowościami Tatarki i Uście. Zadzwonił do redakcji, bo miał już dość tego, że nikt się nie interesuje tym miejscem, które z każdym dniem staje się coraz bardziej niebezpieczne dla użytkowników.

– Most jest w fatalnym stanie. A żadne służby nie interesują się tym miejscem. Jak się coś stanie, to wtedy wszyscy się zjadą, a teraz kiedy jeszcze można coś zrobić, to nikomu nie zależy – powiedział nam mieszkaniec gminy Kolsko.