Gmina Sulechów. Janusz Gajos w porcie w Cigacicach! Co tutaj robił znany aktor? Maciej Dobrowolski

Przystań Tu w porcie w Cigacicach to miejsce znane mieszkańcom regionu z atrakcyjnych imprez plenerowych czy też pysznej kuchni. Klimatyczne miejsce nad Odrą przyciąga miłośników spokoju i dobrego jedzenia. Okazuje, że w czwartek, 28 maja, to miejsce odwiedził popularny w Polsce aktor Janusz Gajos. Co tutaj robił znany artysta?