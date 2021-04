Gombrowicz „tańczy” w Lubuskim Teatrze… Obejrzyj spektakl „Tancerz mecenasa Kraykowskiego” online! Transmisja bezpłatna

Wygrana w zdrapce Lotto w Zielonej Górze. Ktoś wygrał milion złotych! Ale szczęście

To musiał być wielki gracz - komentują zielonogórzanie na wieść, że ktoś z ich miasta wygrał milion. Inni dodają, że musiał być dobrym drapaczem. Zdrapał 6 wygrywających liczb, potem zdecydowanie przystąpił do zdrapywania 25 liczb z pola gry twoje liczby. Spojrzał pewnie na środkowy rząd i już wiedział, że to ma! Wygrał 1 000 000 zł! Liczba 49 w strategicznym w tym przypadku środkowym rzędzie przyniosła 22 marca główną wygraną 1 000 000 zł w zdrapce WIELKI GRACZ wielkiemu graczowi w Zielonej Górze – kolektura przy ulicy Powstańców Warszawy 7.