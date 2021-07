Gorzów. Aktorzy Teatru Osterwy dostali medale i odznaczenia

- To jest podsumowanie mojej 36-letniej pracy - mówiła we wtorek w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim Beata Chorążykiewicz z Teatru Osterwy. Ta popularna gorzowska aktorka, a także reżyserka i od niedawna także inspicjentka, została uhonorowana Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Odznaczenia i medale zostały przyznane przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wręczył je wojewoda Władysław Dajczak:

- Czasem kiedy zastanawiamy się jakie znaczenie ma dla nas teatr, to wielu nie potrafi tego określić. Dziś, w tym zwariowanym świecie teatr jest dla nas światem magicznym, wstępem do innej rzeczywistości, w której znajdujemy bohaterów podobnych sobie. Znajdujemy w nich powód do refleksji, doceniamy wartość słowa – mówił wojewoda.