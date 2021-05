Gorzów. Autobusy będą jeszcze bardziej zielone. Osiem elektrycznych przyjedzie w wakacje 2022

W wakacje przyszłego roku Gorzów będzie miał pierwszych osiem autobusów elektrycznych. Miasto i Miejski Zakład Komunikacji właśnie podpisało umowę z Solarisem.

- Dziś jest dla nas ważny dzień. Podpisujemy umowę na zakup autobusów elektrycznych, które znamy już z wersji dieslowskiej. To one zachwyciły kolorystyką, która stała się też kolorystyką miasta - mówił w czwartek 13 maja prezydent Jacek Wójcicki. Dokładnie w południe, przy dobiegających dźwiękach hejnału Gorzowa, podpisywał umowę na zakup ośmiu autobusów elektrycznych, a także budowy kilku stacji ładowania pojazdów. Jedna będzie na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji, a trzy stacje do szybkiego ładowania, będą na pętlach przy ulicach: Marcinkowskiego, Śląskiej i Dekerta. Do czasu, gdy powstanie stacja na os. Staszica, powiększona zostanie tamtejsza pętla.

- Będzie ponad dwuipółkrotnie większa od tej dzisiejszej - mówił nam Roman Maksymiak, prezes MZK. Pętla będzie powiększona o teren, na którym kiedyś był parking dla samochodów ciężarowych.

Autobusy za miliony Całkowita wartość podpisanej wczoraj umowy to 30,724 mln zł. W tej kwocie 21 mln zł to dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Miasto zabiegało o te pieniądze od stycznia 2019. Autobusy dostarczy firma Solaris, której autobusy jeżdżą już po ulicach miasta.

- Cieszymy się, że nasze piękne autobusy będą użytkowane w takim pięknym mieście, jakim jest Gorzów. Chcemy zapewnić, że nasze autobusy to swego rodzaju dzieło sztuki. Na pewno będą one przynosiły satysfakcję - mówił Petros Spinaris, wiceprezes Solarisa. - Wchodzimy w nowy etap rozwoju komunikacji miejskiej. Przez długi czas jeździliśmy autobusami dieslowskimi. Teraz dojdą autobusy elektryczne. Ta zielona barwa stanie się faktem. Może w przyszłości kupimy nawet autobusy z napędem wodorowym, bo Solaris też takie posiada - przy podpisywaniu umowy mówił natomiast prezes MZK.

Jak będą ładować autobusy? Autobusy elektryczne mają zostać dostarczone w ciągu 14 miesięcy od chwili podpisania umowy, a więc powinny przyjechać do Gorzowa najpóźniej do połowy lipca przyszłego roku. I choć do tego momentu jest jeszcze trochę czasu, już wiadomo, jakie linie będą one obsługiwały. Na linii 124 będą jeździć cztery „elektryki”, na linii 125 - trzy, a na linii 126 - jeden. Jak będzie odbywało się ich ładowanie? Trochę podobnie jak z naszymi telefonami komórkowymi. Wielu z nas najczęściej ładuje je pewnie w nocy. I tak będzie z autobusami. „Do pełna” zostaną one naładowane w zajezdni. A gdy wyjadą nad ranem w trasę, to bez ładowania mogłyby one przejechać dystans 120 km.

- Bateria nie może jednak rozładować się do końca. Mniej więcej co trzeci kurs trzeba będzie ładować autobus. Jeśli kierowca będzie miał postój 5-7 minut, to w tym czasie będzie doładowywał pojazd. Jeśli będzie miał przerwę na posiłek, doładuje autobus w pełni. Będziemy wykorzystywać te przerwy, które wynikają z ustawy o czasie pracy kierowców - mówi prezes Maksymiak.

Szybkie ładowanie na pętlach będzie odbywało się w tempie 6,7 kWh na minutę. Zakłada się, że na 1 kWh można przejechać 1 km. Jeśli więc kierowca będzie ładował autobus przez dziesięć minut, to w takim czasie pozyska 67 kWh, które wystarczą na pokonanie 67 km. W najbliższych latach Gorzów i MZK będą chciały kupić kolejne 14 autobusów. Łącznie byłoby więc ich 22 spośród 73. Tym samym Gorzów spełniać będzie założenia ustawy, która obliguje, by 30 proc. taboru to były pojazdy elektryczne.

WIDEO: Gorzów Wlkp. Hybrydowe autobusy wyjechały na ulice Gorzowa