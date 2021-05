Gorzów. Będą cztery punkty rejestracji do szczepień

Dwa z tych punktów będą działać przez sobotę i niedzielę (22-23 maja). Jeden z nich zostanie uruchomiony w okolicy drugiej bramy cmentarza przy ul. Żwirowej - w pobliżu hurtowni kwiatów i będzie on czynny od 9.00 do 15.00. Drugi punkt będzie działać na placu Grunwaldzkim, na którym w weekend odbywać się będzie Festiwal Smaków Food Trucków. Tu na szczepienie będzie można zapisać się w godzinach 13.00 - 20.00. Trzeci weekendowy punkt rejestracji stanie w niedzielę przed stadionem im. Edwarda Jancarza. O 16.30 rozpocznie się tu mecz żużlowy Moich Bermudów Stali Gorzów z Eltroksem Włókniarzem Częstochowa. Przy tej okazji zapisać się będzie mógł każdy chętny kibic.

Kolejna okazja do zapisów będzie od poniedziałku 24 maja do piątku 28 maja w centrum miasta. Punkt rejestracji będzie czynny na placu przy katedrze od 10.00 do 16.00.

Gorzowianie, którzy się zapiszą, będą mogli się zaszczepić w jednym z dwóch punktów szczepień powszechnych. Znajdują się one w Przystani Sportów Wodnych przy ul. Fabrycznej 175 oraz na terenie lodowiska Słowianki przy ul. Słowiańskiej 14. Działają one od 4 maja.