Gorzów. Będzie inwestycja, będzie więcej śmietników. I to od razu do segregowania odpadów

Gorzowianie będą mogli częściej segregować śmieci. Przy każdych nowych inwestycjach mają być ustawiane kosze na różne frakcje odpadów.

Zauważyliście pewnie, że przy każdej nowej inwestycji drogowej miasto buduje również ścieżki rowerowe. Teraz podobnie ma być w sprawie pojemników na odpady. Przy każdej nowej inwestycji mają być stawiane kosze na różne frakcje odpadów.

Sprawę segregowania śmieci poruszył ostatnio Robert Surowiec, radny Koalicji Obywatelskiej. W sprawie pojemników napisał w interpelacji do władz Gorzowa:

- Ostatnio segregacja śmieci jest na porządku dziennym w naszych domach, lecz problemem, jaki zauważyłem na ulicach naszego miasta, są pojemniki. Wrzuca się do nich wszystko, bez namysłu segregacji i dbania o środowisko - mówi radny. Do władz miasta zwrócił się z prośbą o zakup i zamontowanie „ulicznych” koszy do segregacji odpadów.

- Dzięki takim koszom na odpady nasi mieszkańcy bardziej by przyswoili wiedzę o segregacji śmieci. Dzięki temu moglibyśmy zmniejszyć problem, jaki do tej pory jest związany z tą czynnością na co dzień - mówi radny.

Koszy będzie więcej Uliczne kosze, do których przechodnie mogą wrzucać rożne frakcje odpadów, są już na Kwadracie, a także w parku Kopernika. Miasto zapowiada, że podobnych śmietników będzie w mieście więcej.

- W tym roku kosze do segregacji zostaną ustawione również w Parku Róż oraz na tzw. Trasie Siedmiu Wzgórz - mówi wiceprezydent Agnieszka Surmacz. - Dodatkowo, w zakresie nowo planowanych inwestycji, przewidujemy, aby już na etapie projektowania uwzględniać miejsca dla pojemników do segregacji odpadów - dodaje wiceprezydent.

Segregacja śmieci jest coraz bardziej powszechna. Jesteśmy do niej zobligowani w naszych gospodarstwach domowych. A osoby, które nie segregują odpadów muszą liczyć się z karami (dziś wynoszą one 48 zł za miesiąc, a od 1 lipca będzie to 64 zł). Do segregowania odpadów coraz częściej jesteśmy też zachęcani w przestrzeni publicznej.

Segregowanie w barwach Stali W zeszłym roku kosze na różne frakcje śmieci postawiono na cmentarzu przy ul. Żwirowej. Na dwie frakcje podzielono też murowane boksy śmieciowe. Odpady segreguje się też m.in. na stadionie im. Edwarda Jancarza. Co ciekawe, śmietniki są nawet w barwach Stali Gorzów, bo obok żółtego pojemnika, do którego wrzuca się opakowania plastikowe (np. butelki) stoją pojemniki niebieskie, do których wrzuca się papier.

W przyszłym roku miasto planuje stawiać kolejne pojemniki do segregacji odpadów. Będą one m.in. na bulwarach nad Wartą.

A jak to jest z naszym segregowaniem odpadów? - W ostatnich latach w tym względzie nastąpiła duża poprawa, ale jest jeszcze dużo do zrobienia - mówi Kamil Bednarz, specjalista ds. marketingu w miejskiej spółce Inneko, która zajmuje się zbieraniem odpadów z Gorzowa i okolic.

- By uczyć mieszkańców, jak segregować śmieci, sami prowadzimy edukację. Ostatnio, gdy dzieci wróciły do szkół, wspieraliśmy choćby „grywalizację ekologiczną" uczniów Szkoły Podstawowej nr 10. Nauka segregowania wśród młodszych procentuje. Nie dość, że dzieci same lepiej niż ich rodzice znają zasady segregacji, to jeszcze później edukują swoich bliskich - mówi Bednarz.

