Gorzów będzie miał 764. urodziny. Jak będzie je obchodzić?

2 lipca to święto miasta. Tego dnia w 1257 r. Jan I, margrabia brandenburski, wystawiając akt lokacyjny, upoważnił rycerza Alberta de Luge do założenia miasta. Wtedy nazywało się ono Landisberch Novam, później Landsberg, a dziś to nasz polski Gorzów. W najbliższy piątek będzie ono obchodziło 764. „urodziny”.