Gorzów będzie rowerową stolicą Polski? Będzie miał już 70 km ścieżek rowerowych

W Gorzowie jest już 65 km ścieżek rowerowych, a w tym roku przybędzie jeszcze 5 km. Od 1 czerwca będzie można kręcić po nich kółka w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski.

- W zeszłym roku w tej akcji wzięło udział 1,2 tys. gorzowian, a nasi mieszkańcy wykręcili ponad 300 tys. km - mówił w poniedziałkowe południe Paweł Najdora z Rowerowego Gorzowa, a zarazem urzędnik wydziału dróg w magistracie.

- Mamy nadzieję, że obronimy tytuł w klasyfikacji miast powyżej 100 tys. mieszkańców - mówił z kolei Dawid Kuraszkiewicz z wydziału sportu. Wraz z innymi zachęcał on gorzowian do udziału w Rowerowej Stolicy Polski. To trwająca od 1 do 30 czerwca akcja, w której rywalizuje wiele miejscowości z Polski. Zwycięża w niej to miasto, które - w przeliczeniu na mieszkańca - wykręci najwięcej kilometrów. WIDEO: Nowa Sól. Ścieżki rowerowe na torach

Wiceprezydent przyjeżdża rowerem - Gorzowian nie trzeba namawiać do tego, żeby usiedli na rower, wystarczy im jedynie przypomnieć - mówił wiceprezydent Jacek Szymankiewicz, który codziennie dojeżdża rowerem kilka kilometrów do pracy. - Nie stoję w korkach, mam łatwy dostęp do wielu lokalizacji, a jeśli muszę ubrać garnitur, mam go w szafie w urzędzie - mówi o zaletach jazdy rowerem. Zachęca mieszkańców do tego, by przesiedli się z samochodów na komunikację publiczną czy rower.

Jak wziąć udział w akcji? Na swój smartfon trzeba ściągnąć aplikację Aktywne Miasta (wcześniej nazywała się ona Rowerowa Stolica Polski), która rejestruje trasy i ich długości.

Przejedziesz 250 km i masz medal By zachęcić mieszkańców do jazdy, dla tych, którzy przejadą najwięcej kilometrów przygotowane są nagrody. To m.in. voucher na zakupy w sklepie rowerowym, koszulki, bidony, plecaki, pompki, dzwonki. Dodatkowo, każdy kto przejedzie co najmniej 250 km, dostanie brązowy medal. Dla tych, co w miesiąc przejadą co najmniej 500 km, będzie srebrny krążek. A ci, którzy przejadą 1 tys. km lub więcej, dostaną medal złoty.

Zaraz będzie 70 km ścieżek W Gorzowie jest w tej chwili 65 km różnego rodzaju tras rowerowych (to głównie ścieżki, ale też np. wydzielone pasy na jezdni, jak choćby na ul. Czereśniowej). W najbliższych miesiącach przybędzie 5 km. - Oddana zostanie ścieżka wzdłuż ul. Myśliborskiej. Będą też ścieżki wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi krajowej nr 22 - mówi nam P. Najdora z Rowerowego Gorzowa. Opowiada też o udogodnieniach dla rowerzystów, jakie pojawią się w Gorzowie.

- Dostajemy sporo zapytań o nowe stojaki rowerowe. One zostaną zamontowane przy nowych inwestycjach. Będą też w pobliżu punktów gastronomicznych. Pojawią się też podpórki rowerowe. Najszybciej pojawią się one na skrzyżowaniu Słowiańskiej ze Żwirową, Roosevelta i Kosynierów Gdyńskich. Na samej ul. Kosynierów Gdyńskich, która zostanie przebudowana, będzie ścieżka rowerowa do samego Parku Róż - mówi GL Najdora.

Zmiany dla rowerzystów będą też na ścieżce wzdłuż ul. Dobrej. Niebawem zostanie naprawiony górny jej fragment (tam, gdzie korzenie deformują asfaltową nawierzchnię). Z kolei w tym roku ma zostać wykonana dokumentacja na ścieżkę, której brakuje między ul. Myśliborską a Folwarczną. Brakujące kilkaset metrów ścieżki miałyby zostać zbudowane w przyszłym roku. Czytaj również:

