Gorzów. Bilety na tramwaj i autobus będą tylko po 2 złote?! Taka jest propozycja na podróż przez 15 minut

Bilet 15-minutowy za 2 złote oraz bilet semestralny na autobus czy tramwaj? Takie rozwiązania proponuje komunikacja.org. Miasto już analizuje, czy można wprowadzić te pomysły.

- Proponuję wprowadzenie biletu 15-minutowego na komunikację miejską - mówi Marcin Boboń z gorzowskiego stowarzyszenia komunikacja.org.

Czas, w którym gorzowianin sugeruje urzędnikom to rozwiązanie, nie jest przypadkowy. Jak już pisaliśmy w połowie maja, miasto chce podnieść ceny biletów. W górę mają pójść ceny nie tylko za bilety 45-minutowe (bo tyle ważny jest tzw. bilet jednorazowy), ale też za bilety okresowe.

Będzie podwyżka?

Bilet normalny jednorazowy ma kosztować 4 zł (dziś jest on po 3 zł). Z kolei cena biletu miesięcznego ma wzrosnąć z 92 zł do 120 zł. Wyższa może być też cena biletu miesięcznego, który dziś kosztuje 29 zł, a do którego są uprawnieni m.in. uczniowie z Gorzowa (trzeba mieć kartę mieszkańca) i seniorzy w wieku 65-70 lat (trzeba mieć kartę seniora). Ten bilet ma kosztować 36-38 zł.

- Wydaje się, że jest to dobry moment na rozpoczęcia debaty o wprowadzeniu do cennika nowego biletu 15-minutowego za 2 zł (normalny) i 1 zł (ulgowy). Taki postulat bardzo często pojawia się w rozmowach z mieszkańcami i na portalach społecznościowych - mówi Marcin Boboń. Komunikacja.org od dawna jest za wprowadzeniem tańszych biletów za krótkie trasy. Zdaniem stowarzyszenia zachęci to do korzystania z autobusów i tramwajów tych, którzy chcą pokonać np. dwa przystanki, ale rezygnują z komunikacji ze względu na cenę biletu.

Zróbmy bilety semestralne

Gorzowianin ma też inny pomysł: - Proponuję wprowadzenie biletu pięciomiesięcznego, który w przypadku uczniów korzystających z karty mieszkańca mógłby być wykorzystywany jako bilet semestralny. Nie chodzi tu o żadną dodatkową zniżkę, a jedynie o brak konieczności comiesięcznego zakupu biletu - tłumaczy pan Marcin.