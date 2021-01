Gorzów. Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu będzie już oficjalnie. Zajęcia w warsztatach będą już w tym roku

Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu to szkoła, która właśnie powstaje na terenach po byłym szpitalu miejskim przy ul. Warszawskiej. W całości miała być gotowa na 1 września 2021 r., ale już dziś wiadomo, że termin ten nie jest realny. Wszystko przez to, że w byłym budynku trzeba m.in. wzmocnić ściany. To, że mogą one stanowić zagrożenie, odkryto dopiero po skuciu tynku.