Gorzów chce ewidencjonować drzewa. Rozpoczęły się prace nad systemem

- W Gorzowie rozpoczęły się prace związane z utworzeniem systemu ewidencjonowania drzew. Miasto chce, by był to system kompleksowy, a z doświadczeń przy jego tworzeniu i funkcjonowaniu mogli korzystać inni. Prace będą zmierzały do stworzenia elektronicznego systemu ewidencji drzew w Gorzowie, opartego o możliwości naszego geoportalu. W efekcie będzie on widoczny i zawsze dostępny dla wszystkich zainteresowanych - informuje Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.

Do systemu ewidencjonowania drzew mają być m.in. wprowadzane dane o nowych nasadzeniach, które związane będą z nowymi inwestycjami oraz o nowych drzewach, które miasto chce posadzić w ramach zadrzewiania.

Ewidencja drzew. Do systemu jeszcze daleko

- Prace dopiero się rozpoczęły i będą musiały uwzględnić wiele różnych aspektów, m.in. system decyzji administracyjnych na wycinkę, uzyskiwanych w urzędzie marszałkowskim, a także zgłoszenia: indywidualne mieszkańców na wycinkę, drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz wynikające z zamiarów prowadzenia inwestycji. Na ostateczny efekt trzeba będzie jeszcze poczekać, bo wypracowanie wszystkich wariantów ewidencji jest dość skomplikowane. Władze miasta uważają, że stworzony system będzie mógł być wykorzystywany także przez inne samorządy - informuje rzecznik Ciepiela.

Nad stworzeniem systemu mają pracować m.in. wydziały: ochrony środowiska, inwestycji, geodezji, edukacji czy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.