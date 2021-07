Gorzów. Co za akcja dla psiaków! Jedząc pizzę, wybierzesz psa do adopcji Jarosław Miłkowski

Psy ze schroniska dostają właśnie szansę szybszego znalezienia nowego właściciela. Do adopcji psiaków zachęcać będą... pizze. Wizerunki psów i ich historie będą na kartonach, w których trafiają one do klientów.