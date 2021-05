Gorzów. Filharmonia ma 10. urodziny. W weekend muzycy będą na osiedlach

W Gorzowie możesz iść do kina za 10 zł, a do teatru nawet za darmo! Sprawdź, kto, kiedy i jak może korzystać z okazji

Myślicie, że korzystanie z oferty kulturalnej nadwyręży Wasz budżet? Niekoniecznie. Do kina w Gorzowie można się wybrać już za 10 zł. Podobnie do filharmonii. Do teatru - nawet za darmo!