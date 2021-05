Gorzów. Filharmonia świętuje 10. urodziny. Muzycy dają koncerty na osiedlach

- To bardzo fajny pomysł. Tym bardziej, że to miejsce to idealna miejscówka na takie koncerty - mówił nam w sobotnie popołudnie 22 maja pan Piotr z Górczyna. Około 18.00 przyszedł do parku Kopernika, gdzie muzycy Filharmonii Gorzowskiej dawali jeden z kilku urodzinowych koncertów („urodziny” filharmonii przypadają 18 maja).