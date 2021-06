Gorzów. Kiedy zakończy się remont katedry? Co trzeba jeszcze zrobić w świątyni?

Co jeszcze robią w katedrze?

Choć nie ma już rusztowań wzdłuż wieży, to wciąż stoją one m.in. w okolicy zakrystii.

- Postoją jeszcze kilka miesięcy, bo m.in. wymieniane będą rynny, które są w fatalnym stanie - mówi ks. P. Kamiński.

W tym roku powinno zniknąć także ogrodzenie wokół prezbiterium. Był pomysł, aby przy jego murach obniżyć poziom Starego Rynku i odsłonić kamienie, na których postawiono ściany i które kiedyś stanowiły izolację przed wilgocią. Po ich odsłonięciu okazało się jednak, że są one w fatalnym stanie, nie wyglądają za dobrze i zapadała decyzja, by jednak przywrócić dotychczasowy wygląd tej części Starego Rynku. Prace mają być zrobione przy okazji niewielkiego remontu placu przy katedrze. Miasto - już po raz kolejny - ogłosiło niedawno przetarg w tej sprawie.